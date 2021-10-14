У Чернівцях вчинили наругу над символом української ідентичності - міськрада

Цитата

“В день Святої Покрови, українського козацтва, створення УПА та день захисників та захисниць України був вчинений замах на українство у Чернівцях. Внутрішній ворог, який не спить і всіляко намагається з середини, на догоду своїм кремлівським кураторам, розхитати ситуацію, вчинив наругу над символом української ідентичності на Буковині — „Український народний дім“, який починаючи з кінця ХІХ ст. гуртував українців”, — написав Добржанський, оприлюднивши світлину з місця подій.

Деталі

Зі слів секретаря, він звернувся до правоохоронних органів з вимогою взяти цю справу на особливий контроль та знайти злочинців.

Наразі на сайті поліції інформація про згадану подію відсутня, УНН намагається дізнатись подробиці.

Додамо

В Україні 14 жовтня в день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України одночасно з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.