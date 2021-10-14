В Черновцах надругались над символом украинской идентичности - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. На Буковине в День защитников и защитниц надругались над зданием "Украинского народного дома". Об этом в Facebook сообщил секретарь исполкома Черновицкого горсовета Сергей Добржанский, пишет УНН.
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“В день Святой Покровы, украинского казачества, создание УПА и день защитников и защитниц Украины было совершено покушение на украинство в Черновцах. Внутренний враг, не спит и всячески пытается изнутри, в угоду своим кремлевским кураторам, расшатать ситуацию, совершил надругательство над символом украинской идентичности на Буковине — „Украинским народным домом“, который начиная с конца XIX в. собирал украинцев”, — написал Добржанский, обнародовав фотографию с места событий.
Детали
По словам секретаря, он обратился в правоохранительные органы с требованием взять это дело на особый контроль и найти преступников.
Сейчас на сайте полиции информация об упомянутой событие отсутствует, УНН пытается узнать подробности.
Добавим
В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.