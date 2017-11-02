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У Чернівцях перекрили канал надходження крадених мотоциклів із Європи

У Чернівцях перекрили канал надходження крадених мотоциклів із Європи

Київ • УНН

 • 11198 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Канал надходження в Україну з Європи крадених мотоциклів ліквідувала поліція у Чернівцях. Про це повідомляє Департамент комунікації НПУ, передає УНН.

“Майже три десятка дорогих мотоциклів, які перебувають у міжнародному розшуку, зберігав 21-річний чоловік в гаражі за місцем проживання”, — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що під час проведення досудового розслідування за фактом викрадення мотоцикла у селищі міського типу Красноїльськ, працівники Сторожинецького відділу поліції Чернівецької області отримали інформацію про ймовірне місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу. За попередніми даними, на території приватного господарства у Чернівцях здійснювався розбір краденого мототранспорту.

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Отримавши ухвалу слідчого судді, поліцейські провели за вказаною адресою санкціонований обшук. У гаражі правоохоронці виявили велику кількість запчастин до мототехніки та 25 мотоциклів. Серед знайденого і декілька “Harley-Davidson”, і спортивні моделі “BMW”, “Suzuki” та “KTM”, а також водний мотоцикл і квадрацикл. Вартість деяких моделей сягає кількох десятків тисяч доларів США.

Оскільки у власника гаража не було реєстраційних документів на мототранспорт і він не міг пояснити, звідки у нього така кількість дорогих мотоциклів, поліцейські вилучили виявлений транспорт. Завдяки взаємодії з сектором міжнародного поліцейського співробітництва правоохоронці з’ясували, що вилучені мотоцикли були викрадені упродовж цього року в країнах Євросоюзу та перебувають в міжнародному розшуку.

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За даним фактом слідчі Сторожинецького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють походження вилученого автотранспорту, канали його надходження до України та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

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