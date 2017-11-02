В Черновцах перекрыли канал поступления краденых мотоциклов из Европы

"Почти три десятка дорогих мотоциклов, которые находятся в международном розыске, хранил 21-летний мужчина в гараже по месту жительства", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что во время проведения досудебного расследования по факту похищения мотоцикла в поселке Красноильск, работники Сторожинецкого отдела полиции Черновицкой области получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого транспортного средства. По предварительным данным, на территории частного хозяйства в Черновцах осуществлялся разбор краденого мототранспорта.

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Получив постановление следственного судьи, полицейские провели по указанному адресу санкционированный обыск. В гараже правоохранители обнаружили большое количество запчастей к мототехнике и 25 мотоциклов. Среди найденного и несколько "Harley-Davidson", и спортивные модели "BMW", "Suzuki" и "KTM", а также водный мотоцикл и квадроцикл. Стоимость некоторых моделей достигает нескольких десятков тысяч долларов США.

Поскольку у владельца гаража не было регистрационных документов на мототранспорт и он не мог объяснить, откуда у него такое количество дорогих мотоциклов, полицейские изъяли обнаруженный транспорт. Благодаря взаимодействию с сектором международного полицейского сотрудничества правоохранители выяснили, что изъятые мотоциклы были похищены в течение этого года в странах Евросоюза и находятся в международном розыске.

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По данному факту следователи Сторожинецкого отдела полиции открыли уголовное производство по статье 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают происхождение изъятого автотранспорта, каналы его поступления в Украину и лиц, причастных к совершению данного преступления.