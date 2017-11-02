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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60482 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 107327 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109878 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108041 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Черновцах перекрыли канал поступления краденых мотоциклов из Европы

В Черновцах перекрыли канал поступления краденых мотоциклов из Европы

Киев  •  УНН

 • 11196 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Канал поступления в Украину из Европы краденых мотоциклов ликвидировала полиция в Черновцах. Об этом сообщает Департамент коммуникации НПУ, передает УНН.

"Почти три десятка дорогих мотоциклов, которые находятся в международном розыске, хранил 21-летний мужчина в гараже по месту жительства", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что во время проведения досудебного расследования по факту похищения мотоцикла в поселке Красноильск, работники Сторожинецкого отдела полиции Черновицкой области получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого транспортного средства. По предварительным данным, на территории частного хозяйства в Черновцах осуществлялся разбор краденого мототранспорта.

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Получив постановление следственного судьи, полицейские провели по указанному адресу санкционированный обыск. В гараже правоохранители обнаружили большое количество запчастей к мототехнике и 25 мотоциклов. Среди найденного и несколько "Harley-Davidson", и спортивные модели "BMW", "Suzuki" и "KTM", а также водный мотоцикл и квадроцикл. Стоимость некоторых моделей достигает нескольких десятков тысяч долларов США.

Поскольку у владельца гаража не было регистрационных документов на мототранспорт и он не мог объяснить, откуда у него такое количество дорогих мотоциклов, полицейские изъяли обнаруженный транспорт. Благодаря взаимодействию с сектором международного полицейского сотрудничества правоохранители выяснили, что изъятые мотоциклы были похищены в течение этого года в странах Евросоюза и находятся в международном розыске.

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По данному факту следователи Сторожинецкого отдела полиции открыли уголовное производство по статье 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают происхождение изъятого автотранспорта, каналы его поступления в Украину и лиц, причастных к совершению данного преступления.

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