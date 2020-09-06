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У Чернівцях на пішоходному переході Seat збив неповнолітню - дівчинка померла у "швидкій"

Київ • УНН

 • 17221 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Чернівці автомобіль Seat Leon рухався з великою швидкістю, водій не встиг загальмувати та допустив наїзд на дівчину-пішохода. Від отриманих травм потерпіла померла. Про це повідомляє ГУНП у Чернівецькій області, інформує УНН.

У Чернівцях на пішоходному переході Seat збив неповнолітню - дівчинка померла у "швидкій"

"Сьогодні, 6 вересня, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на проспекті Незалежності у Чернівцях. Слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції негайно виїхала на місце події. Поліцейські встановили, що 26-річний водій Seat перевищив допустиму швидкість руху, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 15-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження. Під час надання медичної допомоги дівчина померла", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідуваннь за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Призначено низку експертиз. Вирішується питання повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу", - резюмували правоохоронці.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Одеській області у ДТП з мініавтобусом та легковиком загинули дві людини.

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