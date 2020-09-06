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В Черновцах на пешеходном переходе Seat сбил несовершеннолетнюю - девочка умерла в "скорой"

Киев • УНН

 • 17221 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Черновцы автомобиль Seat Leon двигался с большой скоростью, водитель не успел затормозить и допустил наезд на девушку-пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась. Об этом сообщает ГУНП в Черновицкой области, информирует УНН.

В Черновцах на пешеходном переходе Seat сбил несовершеннолетнюю - девочка умерла в "скорой"

"Сегодня, 6 сентября, на спецлинию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на проспекте Независимости в Черновцах. Следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции немедленно выехала на место происшествия. Полицейские установили, что 26-летний водитель Seat превысил допустимую скорость движения, не учел дорожной обстановки и допустил наезд на 15-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения. Во время оказания медицинской помощи девушка умерла", - говорится в сообщении.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследованиях по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские задержали правонарушителя в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос сообщения правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения", - резюмировали правоохранители.

Как сообщалось ранее в УНН, в Одесской области в ДТП с миниавтобусом и легковушкой погибли два человека.

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