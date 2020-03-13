У Чернівцях на карантин закрили "Калинівський ринок"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Чернівцях закрили на карантин "Калинівський ринок", окрім продуктового сектору. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій "Калинівський ринок", окрім продуктового сектору, закритий на карантин до 3 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Нагадаємо, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.