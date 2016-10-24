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У Чернівецькій області знайшли зниклих грибників - ДСНС

У Чернівецькій області знайшли зниклих грибників - ДСНС

Київ • УНН

 • 8571 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Чернівецькій області рятувальники знайшли зниклих чотирьох осіб, які напередодні пішли до лісу по гриби та не повернулися. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Чернівецькій області.

“Сьогодні близько 13 години у лісовому масиві с.Тарашани Глибоцького району після тривалих пошуків було знайдено чотирьох буковинців, які загубилися у лісі минулої доби. Постраждалих на місці події оглянули медики. Наразі людей доправлено у лікувальні заклади міста”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, троє дорослих, 69-ти, 40-ка та 38-ми років, разом із 4-річною дитиною вчора пішли в ліс по гриби і далі зв’язок з ними обірвався. Про те, що люди зникли, правоохоронцям повідомила старша сестра. До пошуків буковинців було залучено 45 рятувальників, а також чимало працівників правоохоронних органів.

Зазначається, що у результаті пошуку, спочатку неподалік лісу було виявлено автомобіль загублених, а далі знайдено самих людей.

Як виявилося, потерпілі не могли самотужки знайти вихід з лісу, тому їм довелося розпалити багаття і залишитись там ночувати, де їх було знайдено пошуковою групою.

Як повідомляв УНН, пошуки зниклих грибників розпочали у Чернівецькій області.

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