В Черновицкой области нашли пропавших грибников - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Черновицкой области спасатели нашли пропавших четырех человек, которые накануне пошли в лес по грибы и не вернулись. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Черновицкой области.
"Сегодня около 13 часов в лесном массиве с.Тарашаны Глыбоцкого района после длительных поисков было найдено четырех буковинцев, которые потерялись в лесу в прошлые сутки. Пострадавших на месте происшествия осмотрели медики. Сейчас люди доставлены в лечебные учреждения города", - говорится в сообщении.
Напомним, трое взрослых, 69-ти, 40-ка и 38-ми лет, вместе с 4-летним ребенком вчера пошли в лес по грибы и дальше связь с ними оборвалась. О том, что люди исчезли, правоохранителям сообщила старшая сестра. К поискам буковинцев были привлечены 45 спасателей, а также немало работников правоохранительных органов.
Отмечается, что в результате поиска, сначала около леса был обнаружен автомобиль утерянных, а дальше найдено самих людей.
Как оказалось, пострадавшие не могли самостоятельно найти выход из леса, поэтому им пришлось разжечь костер и остаться там ночевать, где они были найдены поисковой группой.
Как сообщал УНН, поиски пропавших грибников начали в Черновицкой области.