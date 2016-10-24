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15 марта, 19:03 • 116624 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171202 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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В Черновицкой области нашли пропавших грибников - ГосЧС

В Черновицкой области нашли пропавших грибников - ГосЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. В Черновицкой области спасатели нашли пропавших четырех человек, которые накануне пошли в лес по грибы и не вернулись. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Черновицкой области.

"Сегодня около 13 часов в лесном массиве с.Тарашаны Глыбоцкого района после длительных поисков было найдено четырех буковинцев, которые потерялись в лесу в прошлые сутки. Пострадавших на месте происшествия осмотрели медики. Сейчас люди доставлены в лечебные учреждения города", - говорится в сообщении.

Напомним, трое взрослых, 69-ти, 40-ка и 38-ми лет, вместе с 4-летним ребенком вчера пошли в лес по грибы и дальше связь с ними оборвалась. О том, что люди исчезли, правоохранителям сообщила старшая сестра. К поискам буковинцев были привлечены 45 спасателей, а также немало работников правоохранительных органов.

Отмечается, что в результате поиска, сначала около леса был обнаружен автомобиль утерянных, а дальше найдено самих людей.

Как оказалось, пострадавшие не могли самостоятельно найти выход из леса, поэтому им пришлось разжечь костер и остаться там ночевать, где они были найдены поисковой группой.

Как сообщал УНН, поиски пропавших грибников начали в Черновицкой области.

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