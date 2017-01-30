У Чернівецький області з незаконного обігу вилучено 3 тис. літрів спирту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У рамках операцій "Акциз-2017" та "Рубіж-2017" співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно із працівниками Нацполіції та прокуратури встановили, що по території області здійснюється незаконне перевезення спирту, загальним об’ємом 3 тис літрів, передає УНН з посиланням на ДФС.
Так, на відрізку дороги сполучення Кельменці-Чернівці було зупинено автомобіль Mersedes-Sprinter під керуванням 49-річного місцевого жителя.
Під час огляду транспортного засобу було виявлено чотирнадцять пластикових бочок синього кольору ємністю 220 л кожна з різким запахом спирту.
За результатами заходів вилучено 3 тис. літрів рідини з різким запахом спирту орієнтовною вартістю 420 тис. грн.
Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання до прийняття рішення згідно чинного законодавства.
Як повідомляв УНН, за даними експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.
За словами голови комітету ВР з питань податкової та митної політики Н.Южаніної, за нинішніх завищених акцизів створюються передумови для різкого збільшенні фальсифікату горілчаних виробів на українському ринку.
При цьому вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази.