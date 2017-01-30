В Черновицкой области из незаконного оборота изъято 3 тыс. литров спирта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В рамках операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с работниками Нацполиции и прокуратуры установили, что по территории области осуществляется незаконная перевозка спирта, общим объемом 3 тыс литров, передает УНН со ссылкой на ГФС.
Так, на отрезке дороги сообщения Кельменцы-Черновцы был остановлен автомобиль Mersedes-Sprinter под управлением 49-летнего местного жителя.
При осмотре транспортного средства было обнаружено четырнадцать пластиковых бочек синего цвета емкостью 220 л каждая с резким запахом спирта.
По результатам мероприятий изъято 3 тыс. литров жидкости с резким запахом спирта ориентировочной стоимостью 420 тыс. грн.
Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение до принятия решения согласно действующему законодательству.
Как сообщал УНН, по данным экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80%.
По словам председателя комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Н.Южаниной, в нынешних завышенных акцизов создаются предпосылки для резкого увеличении фальсификата водочных изделий на украинском рынке.
При этом стоимость спирта с начале 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза.