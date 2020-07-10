У Чернівецькій області повідомили про успіх у боротьбі з COVID-19: одужалих за добу у 5 разів більше за інфікованих

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Очільник Чернівецької ОДА повідомив на власній сторінці у Facebook про успіх у боротьбі з COVID-19, пише УНН з посиланням на відповідний допис.

“Чудова новина — уперше за добу від COVID-19 одужали понад 100 осіб! Сьогодні вірус здолали 109 буковинців. Водночас нових випадків у п’ять разів менше, усього 22. Показники захворюваності у нашій області порадували навіть головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який зазначив, що це “гарна тенденція”, — вказав він у повідомленні.

Обласний лабораторний центр опрацював 9 липня, 188 зразків. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5096 осіб.

Нагадаємо, що в Україні 51 224 випадків COVID-19, з них 1 327 — летальні.

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