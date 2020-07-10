В Черновицкой области сообщили об успехе в борьбе с COVID-19: выздоровели за сутки в 5 раз больше инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Глава Черновицкой ОГА сообщил на своей странице в Facebook об успехе в борьбе с COVID-19, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение.
“Великолепная новость — впервые за сутки от COVID-19 выздоровели более 100 человек! Сегодня вирус преодолели 109 буковинцев. В то же время новых случаев в пять раз меньше, всего 22. Показатели заболеваемости в нашей области порадовали даже главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который отметил, что это “хорошая тенденция”, — отметил он в сообщении.
Областной лабораторный центр обработал 9 июля, 188 образцов. Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5096 человек.
Напомним, что в Украине 51 224 случаев COVID-19, из них 1327 — летальные.