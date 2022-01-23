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Шахед-136

У Чернівецькій області 22-річний прикордонник отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували

У Чернівецькій області 22-річний прикордонник отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували

Київ • УНН

 • 19391 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У Чернівецькій області 22-річний солдат прикордонної служби отримав вогнепальне поранення у груди, в результаті чого його госпіталізували. Про це в коментарі УНН повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

Цитата

“Цієї ночі, 23 січня, прикордонним нарядом була отримана інформація щодо поранення військовослужбовця на одному з гірських підрозділів. Коли наряд сусідній прибув, то побачив пораненого. Прикордонним нарядом було надано першу медичну допомогу”, — повідомив Бровко.

Деталі

Наразі поранений військовий знаходиться у лікарні. Стан його важкий.

Нагадаємо

Раніше, у Чернівецькій області під час несення служби загинув прикордонник.

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