У Чернівецькій області 22-річний прикордонник отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували

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“Цієї ночі, 23 січня, прикордонним нарядом була отримана інформація щодо поранення військовослужбовця на одному з гірських підрозділів. Коли наряд сусідній прибув, то побачив пораненого. Прикордонним нарядом було надано першу медичну допомогу”, — повідомив Бровко.

Деталі

Наразі поранений військовий знаходиться у лікарні. Стан його важкий.

Нагадаємо

Раніше, у Чернівецькій області під час несення служби загинув прикордонник.