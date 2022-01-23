У Чернівецькій області 22-річний прикордонник отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Чернівецькій області 22-річний солдат прикордонної служби отримав вогнепальне поранення у груди, в результаті чого його госпіталізували. Про це в коментарі УНН повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.
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“Цієї ночі, 23 січня, прикордонним нарядом була отримана інформація щодо поранення військовослужбовця на одному з гірських підрозділів. Коли наряд сусідній прибув, то побачив пораненого. Прикордонним нарядом було надано першу медичну допомогу”, — повідомив Бровко.
Деталі
Наразі поранений військовий знаходиться у лікарні. Стан його важкий.
Нагадаємо
Раніше, у Чернівецькій області під час несення служби загинув прикордонник.