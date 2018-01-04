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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Чернігові знайшли викрадені погруддя Коцюбинського і Пушкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Поліція Чернігівщини знайшла викрадені в обласному центрі перед новим роком погруддя українського письменника Михайла Коцюбинського та російського поета Олександра Пушкіна. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Чернігівський області.

У Чернігові знайшли викрадені погруддя Коцюбинського і Пушкіна

“Інформацію про знахідку підтверджуємо”, — зазначили у поліції, не уточнивши подробиць.

Нагадаємо, в ніч на 18 грудня на Болдиних горах у Чернігові було вкрадено погруддя українського класика Михайла Коцюбинського. А зранку 31 грудня стало відомо, що з Валу зник бюст російського класика Олександра Пушкіна.

За фактом крадіжки погруддя О.Пушкіна було відкрито кримінальне провадженя за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). У випадку з погруддям М.Коцюбинського кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.297 КК України (наруга над могилою).

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