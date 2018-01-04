В Чернигове нашли украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина

“Информацию о находке подтверждаем”, — отметили в полиции, не уточнив подробностей.

Напомним, в ночь на 18 декабря на Болдиных горах в Чернигове было украдено бюст украинского классика Михаила Коцюбинского. А утром 31 декабря стало известно, что с Вала исчез бюст российского классика Александра Пушкина.

По факту кражи бюста А.Пушкина было открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража). В случае с бюстом М.Коцюбинского уголовное производство открыто по ч.3 ст.297 УК Украины (надругательство над могилой).