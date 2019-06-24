У Чернігові заарештували чоловіка, підозрюваного у вбивстві 11-місячного сина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Чернігові суд на два місяці заарештував чоловіка, підозрюваного у вбивстві 11-місячного сина. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області, передає УНН.
Сьогодні, 24 червня, слідчим суддею Деснянського районного суду м. Чернігова чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави.
Зазначається, що під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний просив суд відпустити його під домашній арешт, проте слідчий суддя враховував тяжкість злочину, в якому підозрюється особа, а також обставини його вчинення.
Повідомляється, що слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУНП в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.
Місцевого жителя підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті дитині 2018 року народження.
Нагадаємо, чоловіка у Чернігові арештували за побиття дворічної дитини до смерті.