Чоловіка у Чернігові арештували за побиття дворічної дитини до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Новозаводський районний суд Чернігова заарештував на два місяці чоловіка, підозрюваного у заподіянні 2-річній дівчинці смертельних травм. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Чернігівській області, передає УНН.
"У нанесенні дитині смертельних травм обґрунтовано підозрюється раніше судимий чоловік. З місця події підозрюваний втік до райцентру, де поліція його вирахувала і невдовзі затримала", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що 20 березня ніжинські поліцейські отримали з одного з сіл району повідомлення про раптову смерть малолітньої дитини. Згодом було встановлено, що дівчинка померла від тяжких тілесних ушкоджень - набряку головного мозку та субдуральної гематоми.
Інформація про подію внесена до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) - карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Триває досудове розслідування.
Наразі поліція встановлює ймовірну причетність підозрюваного до інших злочинів.
Окрім того, щодо матері загиблої дівчинки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Такі діяння караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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