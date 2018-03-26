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Мужчину в Чернигове арестовали за избиение двухлетнего ребенка до смерти

Мужчину в Чернигове арестовали за избиение двухлетнего ребенка до смерти

Киев  •  УНН

 • 11936 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Новозаводской районный суд Чернигова арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в причинении 2-летней девочке смертельных травм. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Черниговской области, передает УНН.

"В нанесении ребенку смертельных травм обоснованно подозревается ранее судимый мужчина. С места происшествия подозреваемый скрылся в райцентр, где полиция его вычислила и вскоре задержала", - говорится в сообщении.

Указано, что 20 марта нежинские полицейские получили из одного из сел района сообщение о внезапной смерти малолетнего ребенка. Впоследствии было установлено, что девочка умерла от тяжелых телесных повреждений - отека головного мозга и субдуральной гематомы.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР, открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.

Сейчас полиция устанавливает возможную причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Кроме того, в отношении матери погибшей девочки правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, студент-иностранец в Харькове выпрыгнул с двенадцатого этажа.

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