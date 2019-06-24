В Чернигове арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-месячного сына
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Чернигове суд на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 11-месячного сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.
Сегодня, 24 июня, следственным судьей Деснянского районного суда г. Чернигова мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога.
Отмечается, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, подозреваемый просил суд отпустить его под домашний арест, однако следственный судья учитывал тяжесть преступления, в котором подозревается лицо, а также обстоятельства его совершения.
Сообщается, что следственным отделом Черниговского отдела полиции ГУНП в области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Местного жителя подозревают в умышленном противоправном причинении смерти ребенку 2018 рождения.
Напомним, мужчину в Чернигове арестовали за избиение двухлетнего ребенка до смерти.