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В Чернигове арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-месячного сына

Киев • УНН

 • 15272 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Чернигове суд на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 11-месячного сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.

В Чернигове арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-месячного сына

Сегодня, 24 июня, следственным судьей Деснянского районного суда г. Чернигова мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога.

Отмечается, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, подозреваемый просил суд отпустить его под домашний арест, однако следственный судья учитывал тяжесть преступления, в котором подозревается лицо, а также обстоятельства его совершения.

Сообщается, что следственным отделом Черниговского отдела полиции ГУНП в области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Местного жителя подозревают в умышленном противоправном причинении смерти ребенку 2018 рождения.

Напомним, мужчину в Чернигове арестовали за избиение двухлетнего ребенка до смерти.

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