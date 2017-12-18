У Чернігові з могили Коцюбинського вкрали бронзове погруддя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Чернігові сьогодні вночі невідомі вкрали з могили українського письменника Михайла Коцюбинського бронзове погруддя. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.
“Втрату пам'ятника виявили сьогодні вранці. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України”, — зазначили у поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці біля низки пам’ятників планують встановити камери спостереження
Як повідомляв УНН, столична поліція перевіряє факт наруги над монументом у честь Хануки на Подолі у Києві.