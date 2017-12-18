В Чернигове с могилы Коцюбинского украли бронзовый бюст
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Чернигове сегодня ночью неизвестные украли с могилы украинского писателя Михаила Коцюбинского бронзовый бюст. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черниговской области.
"Утрату памятника обнаружили сегодня утром. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
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Как сообщал УНН, столичная полиция проверяет факт надругательства над монументом в честь Хануки на Подоле в Киеве.