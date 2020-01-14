У Чернігові ухвалено вирок щодо двох осіб, які вбили подружжя під час окультного обряду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Чернігові ухвалено вирок щодо двох осіб, які вбили подружжя під час чергового окультного обряду, вчинене з корисливих мотивів, пише УНН з посиланням на пресслужби прокуратури Чернігівської області.
Колегією суддів Деснянського районного суду м. Чернігова 13 січня 2020 року ухвалено вирок, яким двох обвинувачених засуджено за подвійне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою.
“У суді доведено, що упродовж квітня — червня 2017 року обвинувачені періодично проводили окультні обряди за участю подружжя з м. Києва. Проте, під час чергового візиту для проведення обрядів зловмисники з метою заволодіння майном позбавили їх життя”, — вказано у повідомленні.
У ході тривалого судового розгляду прокурором надані докази, які безпосередньо досліджено судом. Колегія суддів визнала їх належними та допустимими, а також такими, що узгоджуються між собою і підтверджують вчинення особами інкримінованого злочину.
Відтак, прокурорами, які у ході судового розгляду займали послідовну позицію, вину обвинувачених доведено.
“Судом чоловіку призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, жінці — 11 років з конфіскацією майна. Відповідно до вироку суду обвинувачені триматимуться під вартою до набрання судовим рішенням законної сили”, — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, у Рівненській області 86-річний чоловік вбив та розчленував власну дружину.