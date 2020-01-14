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В Чернигове вынесен приговор в отношении двух лиц, которые убили супругов во время оккультного обряда

В Чернигове вынесен приговор в отношении двух лиц, которые убили супругов во время оккультного обряда

Киев  •  УНН

 • 15942 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Чернигове вынесен приговор в отношении двух лиц, убили супругов во время очередного оккультного обряда, совершенное из корыстных побуждений, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

Коллегией судей Деснянского районного суда г. Чернигова 13 января 2020 года вынесен приговор, которым двое обвиняемых приговорены за двойное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору.

“В суде доказано, что в течение апреля — июня 2017 года обвиняемые периодически проводили оккультные обряды с участием супруги из г. Киев. Однако, во время очередного визита для проведения обрядов злоумышленники с целью завладения имуществом лишили их жизни”, — указано в сообщении.

В ходе длительного судебного разбирательства прокурором предоставлены доказательства, которые непосредственно исследованы судом. Коллегия судей признала их надлежащими и допустимыми, а также такими, согласуются между собой и подтверждают совершение лицами инкриминируемого преступления.

Поэтому, прокурорами, в ходе судебного разбирательства занимали последовательную позицию, вину обвиняемых доказана.

“Судом мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, женщине — 11 лет с конфискацией имущества. Согласно приговору суда обвиняемые содержаться под стражей до вступления судебного решения в законную силу”, — добавили в прокуратуре.

Напомним, в Ровенской области 86-летний мужчина убил и расчленил собственную жену.

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