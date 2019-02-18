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Шкільні канікули у Чернігові перенесуть через вибори

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У більшості шкіл Чернігова у зв’язку з проведенням виборчої кампанії учням перенесуть канікули. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради, передає УНН.

"У зв’язку з тим, що в більшості чернігівських шкіл розташуються виборчі дільниці на виборах президента України (31 березня), канікули рекомендовано перенести. На нараді директорів шкіл в Управлінні освіти Чернігівської міської ради було визначено, що оптимально зробити весняні канікули цього року з 28 березня по 2 квітня. І приступити до навчання 3 квітня", - йдеться у повідомленні.

На визначення тривалості канікул вплинула також і та обставина, що зимою через продовження канікул і карантин було втрачено чимало навчального часу.

Традиційно період канікул припадає з 25 по 31 березня.

У міскраді зауважили, що чинні на сьогодні нормативно-правові акти віддають право остаточно визначати дати канікул безпосередньо керівникам навчальних закладів. Тож управління дає рекомендації та виступає координатором, але наказ про канікули видає директор кожної школи. Це означає, що в окремих школах Чернігова для оптимальної організації навчального процесу можуть бути прийняті й інші рішення.

Нагадаємо, канікули у школах Чернігова затягнулися у зв'язку з великою кількістю хворих на грип. До навчання діти приступили наприкінці січня.

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