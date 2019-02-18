Школьные каникулы в Чернигове перенесут из-за выборов

"В связи с тем, что в большинстве черниговских школ расположатся избирательные участки на выборах президента Украины (31 марта), каникулы рекомендовано перенести. На совещании директоров школ в Управлении образования Черниговского городского совета было определено, что оптимально сделать весенние каникулы в этом году с 28 марта по 2 апреля. И приступить к образованию 3 апреля", - говорится в сообщении.

На определение продолжительности каникул повлияло также и то обстоятельство, что зимой из-за продления каникул и карантина было потеряно немало учебного времени.

Традиционно период каникул приходится с 25 по 31 марта.

В горсовете отметили, что действующие сегодня нормативно-правовые акты отдают право окончательно определять даты каникул непосредственно руководителям учебных заведений. Поэтому управление дает рекомендации и выступает координатором, но приказ о каникулах выдает директор каждой школы. Это значит, что в отдельных школах Чернигова для оптимальной организации учебного процесса могут быть приняты и другие решения.

Напомним, каникулы в школах Чернигова затянулись в связи с большим количеством больных гриппом. К обучению дети приступили в конце января.