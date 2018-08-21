У Чернігові чоловік влаштував стрілянину у гральному закладі "Національних лотерей"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні вночі у Чернігові чоловік влаштував стрілянину у одному із закладів національної лотереї "Золотий кубок". Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської прокуратури, передає УНН.
Правоохоронці уточнили, що заклад знаходиться за адресою: вул. Рокосовського, буд. 42а.
Повідомляється, що близько 1 ночі до приміщення закладу увійшов невідомий чоловік із предметом, зовні схожим на автомат, та тричі вистрілив у стіну.
Очевидці інциденту викликали поліцію. У результаті стрілянини ніхто не постраждав, розповіли правоохоронці.
Стрілок, у свою чергу, пояснив, що таким чином він виявив своє невдоволення роботою грального закладу.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Протягом 24 год. Чернігівською місцевою прокуратурою особі буде повідомлено про підозру", - розповіли правоохоронці.
Додамо, що заклад за адресою м. Чернігів, вул. Рокосовського, буд. 42а є пунктом "продажу лотерей" компанії УНЛ.
Також нагадаємо, що на початку року у Києві в одному із приміщень УНЛ сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.
Раніше УНН повідомляв, що "Національні лотереї" (УНЛ) фігурують у кримінальному провадженні за фактом організації незаконних ігор та ухилення від сплати податків.