В Чернигове мужчина устроил стрельбу в игорном заведении "Национальных лотерей"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня ночью в Чернигове мужчина устроил стрельбу в одном из заведений национальной лотереи "Золотой кубок". Об этом сообщает пресс-служба Черниговской городской прокуратуры, передает УНН.
Правоохранители уточнили, что заведение находится по адресу: ул. Рокоссовского, д. 42а.
Сообщается, что около часа ночи в помещение заведения вошел неизвестный мужчина с предметом, внешне похожим на автомат, и трижды выстрелил в стену.
Очевидцы инцидента вызвали полицию. В результате стрельбы никто не пострадал, рассказали правоохранители.
Стрелок, в свою очередь, пояснил, что таким образом он высказал свое недовольство работой игорного заведения.
"По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В течение 24 часов Черниговской местной прокуратурой лицу будет сообщено о подозрении", - рассказали правоохранители.
Добавим, что заведение по адресу г. Чернигов, ул. Рокоссовского, д. 42а является пунктом "продажи лотерей" компании УНЛ.
Также напомним, что в начале года в Киеве в одном из помещений УНЛ произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
Ранее УНН сообщал, что "Национальные лотереи" (УНЛ) фигурируют в уголовном производстве по факту организации незаконных игр и уклонения от уплаты налогов.