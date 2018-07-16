У Чернігові чоловік кидав пляшки в пам’ятник Героям Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Чернігові поліція затримала агресивного містянина, який кидав пляшки в пам’ятник Героям Небесної Сотні. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Чернігівської області, передає УНН.
Увечері, 15 липня, до поліції надійшло повідомлення, що на Красній площі Чернігова невідомий чоловік кидає пляшки в пам’ятник Героям Небесної Сотні.
“За викликом негайно виїхали наряди патрульної поліції та Управління поліції охорони. На місці події правоохоронці затримали 50-річного чернігівця, який кинув у пам’ятник скляну пляшку. Поряд з хуліганом поліцейські вилучили ще вісім скляних пляшок. Затриманий чернігівець раніше вже мав проблеми із законом, наприкінці минулого місяця він тільки звільнився з місць позбавлення волі, де з 2008 року відбував покарання за зґвалтування неповнолітніх”, — повідомили у поліції.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) — карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.
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