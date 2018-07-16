В Чернигове мужчина бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни

Вечером, 15 июля, в полицию поступило сообщение, что на Красной площади Чернигова неизвестный мужчина бросает бутылки в памятник Героям Небесной Сотни.

"По вызову немедленно выехали наряды патрульной полиции и Управления полиции охраны. На месте происшествия правоохранители задержали 50-летнего черниговца, который бросил в памятник стеклянную бутылку. Наряду с хулиганом полицейские изъяли еще восемь стеклянных бутылок. Задержанный черниговец ранее уже имел проблемы с законом, в конце прошлого месяца он только освободился из мест лишения свободы, где с 2008 года отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетних", - сообщили в полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) - наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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