У Чернігівській області мопед врізався в поліцейське авто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Чернігівської області, у місті Ніжин, водій мопеда Address виїхав на зустрічну смугу та врізався в поліцейське авто Toyota Prius. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області, передає УНН.
“Під час несення служби між шостою та сьомою годинами вечора автомобіль групи реагування патрульної поліції повернув з вулиці Широкомогерська на вулицю Таращанська у Ніжині. За поворотом водій автомобіля майже одразу побачив як назустріч прямо посеред дороги їде мопед з водієм та пасажиром. Поліцейське авто зупинилося, прийнявши вправо, але водій мопеда в цей момент виїхав з середини дороги на зустрічну смугу та врізався у передню ліву фару поліцейського автомобіля”, — йдеться в повідомленні.
Внаслідок зіткнення водій мопеда отримав значні травми. Постраждалого одразу доставили до реанімації місцевої лікарні. За попередньою інформацією, його стан оцінюється як важкий. Лікарі також мають встановити, чи керував чоловік напідпитку.
Доки поліція з медиками надавали допомогу водію, пасажир самовільно залишив місце пригоди. Обидва чоловіки були без шоломів.
За даними поліції, під час огляду мопеда в бардачку під сидінням разом із документами на транспортний засіб, полісом та посвідченням водія було знайдено пакет з їжею та пляшками із залишками алкоголю.
Нагадаємо, став відомий стан постраждалих в аварії з автобусом на Черкащині.