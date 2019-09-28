В Черниговской области мопед врезался в полицейское авто
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Черниговской области в городе Нежин, водитель мопеда Address выехал на встречную полосу и врезался в полицейское авто Toyota Prius. Об этом сообщает пресс служба полиции Черниговской области, передает УНН.
“Во время несения службы между шестой и седьмой часами вечера автомобиль группы реагирования патрульной полиции вернул с улицы Широкомогерська на улицу Таращанская в Нежине. За поворотом водитель автомобиля почти сразу увидел как навстречу прямо посреди дороги едет мопед с водителем и пассажиром. Полицейское авто остановилось, приняв вправо, но водитель мопеда в этот момент уехал из середины дороги на встречную полосу и врезался в переднюю левую фару полицейского автомобиля”, — говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель мопеда получил серьезные травмы. Пострадавшего сразу доставили в реанимацию местной больницы. По предварительной информации, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи также должны установить, или был ли водитель выпившим.
Пока полиция с медиками оказывали помощь водителю, пассажир самовольно оставил место происшествия. Оба мужчины были без шлемов.
По данным полиции, при осмотре мопеда в бардачке под сиденьем вместе с документами на транспортное средство, полисом и удостоверением водителя был найден пакет с едой и бутылками с остатками алкоголя.
Напомним, стало известно состояние пострадавших в аварии с автобусом на Черкасщине.