У Чернігівській області через негоду обірвалися високовольтні лінії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Чернівецькій області через сильний вітер на трасу перед пунктом пропуску "Порубне" впали високовольтні лінії, через, що рух міжнародною трасою перекрили. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.
"Сьогодні, у селі Тереблече Чернівецької області через сильний вітер на проїжджу частину майже перед самим пунктом пропуску "Порубне", обірвалися високовольтні лінії, наразі рух на міжнародній трасі повністю паралізований", - сказали в прес-службі.
Також, в прес-службі зазначили, що на місці події патрульні очікують працівників аварійної служби.
Нагадаємо, через негоду - зі шквалистим вітром - у п'яти областях України на ранок понеділка залишаються без світла 47 населених пунктів.