В Черниговской области из-за непогоды оборвались высоковольтные линии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Черновицкой области из-за сильного ветра на трассу перед пунктом пропуска "Порубное" упали высоковольтные линии, ввиду этого, движение международной трассой перекрыли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.
"Сегодня, в селе Тереблече Черновицкой области из-за сильного ветра на проезжую часть почти перед самым пунктом пропуска "Порубное", оборвались высоковольтные линии, пока движение на международной трассе полностью парализовано", - сказали в пресс-службе.
Также, в пресс-службе отметили, что на месте происшествия патрульные ожидают работников аварийной службы.
Напомним, из-за непогоды - со шквалистым ветром - в пяти областях Украины на утро понедельника остаются без света 47 населенных пунктов.