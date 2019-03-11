В Черниговской области из-за непогоды оборвались высоковольтные линии

"Сегодня, в селе Тереблече Черновицкой области из-за сильного ветра на проезжую часть почти перед самым пунктом пропуска "Порубное", оборвались высоковольтные линии, пока движение на международной трассе полностью парализовано", - сказали в пресс-службе.



Также, в пресс-службе отметили, что на месте происшествия патрульные ожидают работников аварийной службы.



Напомним, из-за непогоды - со шквалистым ветром - в пяти областях Украины на утро понедельника остаются без света 47 населенных пунктов.