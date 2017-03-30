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У Черкаській області минулого року компенсацій за АЧС фермерам не платили

У Черкаській області минулого року компенсацій за АЧС фермерам не платили

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Протягом 2016-2017 років виплати компенсацій постраждалим від африканської чуми свиней з резервного фонду обласного бюджету у Черкаській області не здійснювалась. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Черкаській ОДА.

"За період 2016 року та поточний рік виплати компенсації за втрати внаслідок АЧС з резервного фонду обласного бюджету не здійснювалась", - зазначили в ОДА.

Натомість, згідно даних Держпродспоживслужби, протягом минулого року Черкаській області було зафіксовано три випадки АЧС.

Як повідомляв УНН, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

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