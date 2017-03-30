В Черкасской области в прошлом году компенсаций за АЧС фермерам не платили
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В течение 2016-2017 годов выплаты компенсаций пострадавшим от африканской чумы свиней из резервного фонда областного бюджета в Черкасской области не осуществлялась. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Черкасской ОГА.
"За период 2016 и текущий год выплаты компенсаций за потери в результате АЧС из резервного фонда областного бюджета не осуществлялась", - отметили в ОГА.
Зато, по данным Держпродспоживслужбы, в течение прошлого года Черкасской области было зафиксировано три случая АЧС.
Как сообщал УНН, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.