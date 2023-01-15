У Черкаській області будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень - ОВА

Цитата

“У зв’язку з ракетними обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури, наразі в об’єднаній енергосистемі країни надскладна ситуація. За оперативною командою „Укренерго“, по всій Черкаській області з 00:00 15 січня будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень”, — йдеться в повідомленні.

1 черга, години відключення:

· 00:00-02:00;

· 04:00-08:00;

· 10:00-14:00;

· 16:00-20:00;

· 22:00-24:00.

2 черга, години відключення:

· 02:00-06:00;

· 08:00-12:00;

· 14:00-18:00;

· 20:00-24:00.

3 черга, години відключення:

· 00:00-04:00;

· 06:00-10:00;

· 12:00-16:00;

· 18:00-22:00.

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.