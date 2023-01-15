У Черкаській області будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Черкаській області з 00:00 15 січня будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
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“У зв’язку з ракетними обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури, наразі в об’єднаній енергосистемі країни надскладна ситуація. За оперативною командою „Укренерго“, по всій Черкаській області з 00:00 15 січня будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень”, — йдеться в повідомленні.
· 00:00-02:00;
· 04:00-08:00;
· 10:00-14:00;
· 16:00-20:00;
· 22:00-24:00.
· 02:00-06:00;
· 08:00-12:00;
· 14:00-18:00;
· 20:00-24:00.
· 00:00-04:00;
· 06:00-10:00;
· 12:00-16:00;
· 18:00-22:00.
Нагадаємо
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.