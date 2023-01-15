В Черкасской области будут применены красные графики почасовых отключений - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Черкасской области с 00:00 15 января будут применены красные графики почасовых отключений. Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
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“В связи с ракетными обстрелами объектов энергетической инфраструктуры, сейчас в объединенной энергосистеме страны сверхсложная ситуация. По оперативной команде „Укрэнерго“, по всей Черкасской области с 00:00 15 января будут применены красные графики почасовых отключений”, — говорится в сообщении.
· 00:00-02:00;
· 04:00-08:00;
· 10:00-14:00;
· 16:00-20:00;
· 22:00-24:00.
· 02:00-06:00;
· 08:00-12:00;
· 14:00-18:00;
· 20:00-24:00.
· 00:00-04:00;
· 06:00-10:00;
· 12:00-16:00;
· 18:00-22:00.
Напомним
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.