В Черкасской области будут применены красные графики почасовых отключений - ОВА

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“В связи с ракетными обстрелами объектов энергетической инфраструктуры, сейчас в объединенной энергосистеме страны сверхсложная ситуация. По оперативной команде „Укрэнерго“, по всей Черкасской области с 00:00 15 января будут применены красные графики почасовых отключений”, — говорится в сообщении.

1 очередь, часы отключения:

· 00:00-02:00;

· 04:00-08:00;

· 10:00-14:00;

· 16:00-20:00;

· 22:00-24:00.

2 очередь, часы отключения:

· 02:00-06:00;

· 08:00-12:00;

· 14:00-18:00;

· 20:00-24:00.

3 очередь, часы отключения:

· 00:00-04:00;

· 06:00-10:00;

· 12:00-16:00;

· 18:00-22:00.

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.