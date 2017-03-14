У Черкасах стартує збір екологічно небезпечного сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Черкасах в березні стартує збір небезпечних відходів від населення, повідомили у відділі екології департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, передає УНН.
Зазначається, що йдеться про відпрацьовані батарейки та акумулятори, лампи та прилади, що містять ртуть.
Їх прийматимуть від населення у "мобільних пунктах", відповідно до затвердженого графіку.
Окрім того позначається, що збір небезпечних відходів буде здійснюватися винятково від населення міста. Підприємства, організації та установи зобов’язані укладати угоди зі спеціалізованою організацією на утилізацію небезпечних відходів
Як повідомляв УНН, в Україні відсутня система збору небезпечних відходів від населення.