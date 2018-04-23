У Черкасах масштабна пожежа: горять старі автомобільні покришки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Черкасах на відкритому майданчику промислової зони на площі 300 квадратних метрів горять старі автомобільні покришки. Про це кореспонденту УНН повідомив представник Державної служби України з надзвичайних справ у Черкаській області Костянтин Проценко.
“Зараз пожежно-рятувальні підрозділи Черкаського гарнізону виїхали на ліквідацію загорання старих автомобільних покришок, які горять на відкритому майданчику промзони в районі проспекту Хіміков. Площа пожежі 300 квадратних метрів. На місці працюють 4 пожежних розрахунки”, — повідомив К.Проценко.
Як повідомляв УНН, у господарчій будівлі сільськогосподарського підприємства на Харківщині сталася пожежа, внаслідок якої загинули близько 1000 курчат.