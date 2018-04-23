В Черкассах масштабный пожар: горят старые автомобильные покрышки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Черкассах на открытой площадке промышленной зоны на площади 300 квадратных метров горят старые автомобильные покрышки. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Константин Проценко.
"Сейчас пожарно-спасательные подразделения Черкасского гарнизона выехали на ликвидацию возгорания старых автомобильных покрышек, которые горят на открытой площадке промзоны в районе проспекта Химиков. Площадь пожара 300 квадратных метров. На месте работают 4 пожарных расчета ", - сообщил К.Проценко.
Как сообщал УНН, в хозяйственной постройке сельскохозяйственного предприятия в Харьковской области произошел пожар, в результате которого погибли около 1000 цыплят.