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У Черкасах маршрутка зіткнулася з вантажівкою, дев'ятеро постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Черкасах маршрутний автобус "Богдан" зіткнувся з вантажівкою "Урал", постраждав водій та вісім пасажирів маршрутки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Черкаській області.

Аварія сталася 16 листопада близько 18:30 на розі вулиць Чигиринська-Пацаєва.

Внаслідок зіткнення водія автобуса, який отримав забійну травму правої ноги, затисло в кабіні елементами кузова. Травмованого 28-річного водія із пошкодженої кабіни автобуса витягли рятувальники. Однак, на час прибуття на місце події пожежно-рятувального підрозділу, пасажирів всередині салону автобусу не було.

При цьому, за попередніми даними, внаслідок ДТП, незначні тілесні ушкодження також отримали 8 пасажирів, які під час зіткнення знаходилися всередині салону маршрутного автобусу. Від госпіталізації усі вони відмовились.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення двох маршруток у Харкові постраждало 11 осіб.

Українські Національні Новини

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