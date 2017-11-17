У Черкасах маршрутка зіткнулася з вантажівкою, дев'ятеро постраждалих

Аварія сталася 16 листопада близько 18:30 на розі вулиць Чигиринська-Пацаєва.

Внаслідок зіткнення водія автобуса, який отримав забійну травму правої ноги, затисло в кабіні елементами кузова. Травмованого 28-річного водія із пошкодженої кабіни автобуса витягли рятувальники. Однак, на час прибуття на місце події пожежно-рятувального підрозділу, пасажирів всередині салону автобусу не було.

При цьому, за попередніми даними, внаслідок ДТП, незначні тілесні ушкодження також отримали 8 пасажирів, які під час зіткнення знаходилися всередині салону маршрутного автобусу. Від госпіталізації усі вони відмовились.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення двох маршруток у Харкові постраждало 11 осіб.