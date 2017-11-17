В Черкассах маршрутка столкнулась с грузовиком, девять пострадавших

Авария произошла 16 ноября около 18:30 на углу улиц Чигиринская-Пацаева.

В результате столкновения водителя автобуса, который получил забойную травму правой ноги, зажало в кабине элементами кузова. Травмированного 28-летнего водителя из поврежденной кабины автобуса вытащили спасатели. Однако, по прибытии на место происшествия пожарно-спасательного подразделения, пассажиров внутри салона автобуса не было.

При этом, по предварительным данным, в результате ДТП, незначительные телесные повреждения также получили 8 пассажиров, которые во время столкновения находились внутри салона маршрутного автобуса. От госпитализации все они отказались.

Напомним, в результате столкновения двух маршруток в Харькове пострадали 11 человек.