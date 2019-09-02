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У чергах у КПВВ на Донбасі застрягло 200 автомобілів

У чергах у КПВВ на Донбасі застрягло 200 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Вранці у понеділок, 2 вересня, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил утворилися черги з 200 автомобілів в обох напрямках. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/30; "Мар’їнка" –0/40; "Новотроїцьке" –50/40; "Гнутове" –10/0", - вказали прикордонники.

Зазначається, що минулої доби пасажиро-транспортний потік суттєво зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 28,5 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів.

Прикордонники додали, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ на Донбасі перейшли на осінній режим роботи.

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