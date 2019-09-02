В очередях в КПВВ на Донбассе застряло 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Утром в понедельник, 2 сентября, в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил образовались очереди из 200 автомобилей в обоих направлениях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/30; "Марьинка" -0/40; "Новотроицкое" -50/40; "Гнутово" -10/0", - указали пограничники.
Отмечается, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток существенно уменьшился. Всего через КПВВ последовало 28,5 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы.