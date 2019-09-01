З 1 вересня КПВВ на Донбасі перейшли на осінній режим роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У неділю, 1 вересня, контрольні пункти в'їзду-виїзду, розташовані на лінії зіткнення на Донбасі, перейшли на осінній режим роботи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
"З 1 вересня 2019 року Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), що розташовані на лінії зіткнення на Донбасі, перейдуть на осінній режим роботи", - йдеться в повідомленні.
Так, в осінній період пропуск громадян через КПВВ здійснюватиметься з 07:00 до 18:30.
Зокрема, за осіннім режимом функціонуватимуть такі дорожні коридори:
• "Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ" – КПВВ "Золоте";
• "Горлівка – Бахмут" – КПВВ "Майорське";
• "Донецьк – Курахове" – КПВВ "Мар’їнка";
• "Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)" – КПВВ "Новотроїцьке";
• "Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь" – КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик);
• "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар" – КПВВ "Станиця Луганська".
Нагадаємо, у Донецькій області контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" закрили через обстріл бойовиків.