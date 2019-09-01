С 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В воскресенье, 1 сентября, контрольные пункты въезда-выезда, расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перешли на осенний режим работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"С 1 сентября 2019 года Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перейдут на осенний режим работы", - говорится в сообщении.
Так, в осенний период пропуск граждан через КПВВ осуществляться с 07:00 до 18:30.
В частности, по осенним режимом функционировать такие дорожные коридоры:
• "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск» - КПВВ "Золотое";
• "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
• "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
• "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
• "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)
• "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".
Напомним, в Донецкой области контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" закрыли из-за обстрела боевиков.