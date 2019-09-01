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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 30447 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117014 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127760 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119042 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124009 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127483 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 152370 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150914 просмотра

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С 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы

С 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы

Киев  •  УНН

 • 10349 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В воскресенье, 1 сентября, контрольные пункты въезда-выезда, расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перешли на осенний режим работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С 1 сентября 2019 года Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перейдут на осенний режим работы", - говорится в сообщении.

Так, в осенний период пропуск граждан через КПВВ осуществляться с 07:00 до 18:30.

В частности, по осенним режимом функционировать такие дорожные коридоры:

• "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск» - КПВВ "Золотое";
• "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
• "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
• "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
• "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)
• "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, в Донецкой области контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" закрыли из-за обстрела боевиков.

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