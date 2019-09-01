С 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы

"С 1 сентября 2019 года Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перейдут на осенний режим работы", - говорится в сообщении.

Так, в осенний период пропуск граждан через КПВВ осуществляться с 07:00 до 18:30.

В частности, по осенним режимом функционировать такие дорожные коридоры:

• "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск» - КПВВ "Золотое";

• "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

• "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

• "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

• "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

• "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, в Донецкой области контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" закрыли из-за обстрела боевиков.