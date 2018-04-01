У чергах на пунктах пропуску на Донбасі стоять 235 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі сьогодні вранці зібралось 235 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Загалом у КПВВ сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 15/60; „Мар’їнка“ — 10/70; „Новотроїцьке“ — 10/20; „Гнутове“ — 20/30”, — сказано у повідомленні.
Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, прослідувало 35,7 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7660 осіб та 1020 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8615 осіб та 1575 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6580 осіб та 1325 транспортних засобів; “Гнутове” — 3390 осіб та 920 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9495 осіб.
Як повідомляв УНН, Червоний Хрест відправив в ОРДЛО майже три тонни медикаментів.