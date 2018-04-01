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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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8 марта, 13:20 • 146645 просмотра

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В очередях на пунктах пропуска на Донбассе стоят 235 автомобилей

В очередях на пунктах пропуска на Донбассе стоят 235 автомобилей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе сегодня утром собралось 235 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ, передает УНН.

“Всего в КПВВ сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: „Майорское“- 15/60; „Марьинка“ — 10/70; „Новотроицкое“ — 10/20; „Гнутово“ — 20/30”, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, последовало 35,7 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств: “Майорское” — 7660 человек и 1020 транспортных средств; “Марьинка” — 8615 человек и 1575 транспортных средств; “Новотроицкое” — 6580 человек и 1325 транспортных средств; “Гнутово” — 3390 человек и 920 транспортных средств; “Станица Луганская” — 9495 человек.

Как сообщал УНН, Красный Крест отправил в ОРДЛО почти три тонны медикаментов.

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