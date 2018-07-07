У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось більше 200 авто

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 15/40; „Мар’їнка“ — 20/50; „Новотроїцьке“ —45/30; „Гнутове“ — 0/20”, — йдеться у повідомленні.

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Загалом за минулу добу відмічається незначне збільшення пасажиро-транспортного потоку, так через контрольні пункти прослідувало 41,3 тисячі осіб та 5,8 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 8320 осіб та 1030 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9740 осіб та 1910 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8850 осіб та 1820 транспортних засобів; “Гнутове” — 4400 осіб та 1040 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 1070 осіб.